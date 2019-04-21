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Ozan Kabak'ın hocası kovuldu

Temel ELÇİVAN / DUİSBURG, () Almanya Bundesliga ekiplerinden VFB Stuttgart, Augsburg'a 6-0'lık skorla mağlup olmasının ardından teknik direktör Makus Weinzierl'in görevine son verdi.  Kulüp yönetiminin, ligdeki kötü durum ve en son alınan...

Ozan Kabak'ın hocası kovuldu

Temel ELÇİVAN / DUİSBURG, ()

Almanya Bundesliga ekiplerinden VFB Stuttgart, Augsburg'a 6-0'lık skorla mağlup olmasının ardından teknik direktör Makus Weinzierl'in görevine son verdi. 
Kulüp yönetiminin, ligdeki kötü durum ve en son alınan ağır yenilgi sonrası sezon sonu beklenmeden böyle bir karar aldığı belirtildi.
Stuttgart Kulübü'nün resmi internet sayfasından yapılan açıklamada teknik direktör Weinzierl'in görevine son verildiğini ve geçici olarak takımı U19 takımını çalıştıran Nico Willig'in çalıştıracağını açıklandı. Aynı açıklamada, Makus Weinzierl'in yardımcılıklarını yapan Wolfgang Beller, Thomas Barth ve Halil Altıntop'un da kulüple ilişkilerinin kalmadığı belirtildi. Teknik direktör Makus Weinzierl, dün alınan ağır yenilgi ardından camiadan özür dilediği öğrenildi. Weinzierl, Tayfun Korkut'un yerine göreve gelmişti.
 

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