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Ozan Kabak'ın gol attığı maçta gülen Schalke 04
Almanya Bundesliga 10'uncu hafta karşılaşmasında milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını terlettiği Schalke 04, deplasmanda Augsburg'u 3-2 mağlup etti. WWK Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısı Baier ve Lichtsteiner'in (KK) attığı karşılıklı...
SPOR 03.11.2019, 22:13
Almanya Bundesliga 10'uncu hafta karşılaşmasında milli futbolcu Ozan Kabak'ın formasını terlettiği Schalke 04, deplasmanda Augsburg'u 3-2 mağlup etti.
WWK Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısı Baier ve Lichtsteiner'in (KK) attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. 60'da Finnbogason'un penaltı golüyle öne geçen Augsburg'a yanıt 71'de Ozan ile Schalke'den gelirken, 82'de Harit maçın son golünü kaydederek skoru tayin etti: 2-3.
Ozan Kabak müsabakaya ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti. Ozan Kabak ayrıca bu maç ile birlikte Schalke 04 formasıyla Bundesliga'da ilk kez ilk 11'de yer aldı.
WWK Arena'da oynanan müsabakanın ilk yarısı Baier ve Lichtsteiner'in (KK) attığı karşılıklı gollerle 1-1 berabere sonuçlandı. 60'da Finnbogason'un penaltı golüyle öne geçen Augsburg'a yanıt 71'de Ozan ile Schalke'den gelirken, 82'de Harit maçın son golünü kaydederek skoru tayin etti: 2-3.
Ozan Kabak müsabakaya ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti. Ozan Kabak ayrıca bu maç ile birlikte Schalke 04 formasıyla Bundesliga'da ilk kez ilk 11'de yer aldı.
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