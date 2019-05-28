Ozan Kabak, aday kadrodan çıkartıldı

İSTANBUL () - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın A Milli Takım kadrosundan çıkartıldığını açıkladı.

Stuttgart'ın Union Berlin ile oynadığı Bundesliga play-out karşılaşmasında geçirdiği sakatlık sebebiyle tedavi gören Ozan Kabak, yapılan tetkikler sonucunda burnunda kırıklık tespit edilmesinden dolayı milli takım aday kadrosundan çıkartıldı ve kamptan ayrıldı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Almanya'nın Stuttgart kulübünde forma giyen milli futbolcumuz Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım aday kadrosundan çıkarıldı. Bugün Antalya'daki bir hastanede yapılan tetkik ve muayeneleri sonrasında burnunda kırık tespit edilen futbolcu, teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaştıktan sonra kamptan ayrıldı" denildi.