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Ozan Kabak'a yılın çaylağı ödülü

İSTANBUL () - Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 'Bundesliga'da Yılın Çaylağı' ödülünün sahibi oldu. Bundesliga'nın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen oylamada rakiplerinden...

Ozan Kabak'a yılın çaylağı ödülü

İSTANBUL () - Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta forma giyen milli futbolcu Ozan Kabak, 'Bundesliga'da Yılın Çaylağı' ödülünün sahibi oldu.
Bundesliga'nın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen oylamada rakiplerinden fazla oy toplayan 19 yaşındaki stoper Ozan Kabak, ligde ilk sezonunu geçiren futbolculardan en başarılı seçilen isme verilen 'yılın çaylağı' ödülünü kazanmayı başardı.
Ozan Kabak, oylamada takım arkadaşı Nicolas Gonzalez, Eintracht Frankfurt'tan Evan Ndicka, Fortuna Düsseldorf'tan Dodi Lukebakio, Hoffenheim'dan Reiss Nelson, Borussia Dortmund'dan Achraf Hakimi ve Nürnberg'den Matheus Pereira'yı geride bıraktı.
2018-2019 sezonunun devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan milli futbolcu, ligde 16'ncı sırayı alarak play-out maçlarına katılan ve bu maçlar sonucunda Union Berlin'e elenerek küme düşen Stuttgart'ta 15 maça çıkarak 3 gol kaydetti.
Öte yandan sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Ozan Kabak, "Dünyanın en önemli liglerinden Bundesliga'ya geldikten sadece 4.5 ay sonra bu önemli ödülü almak, doğru yolda olduğuma dair inancımı artırıyor. Destek veren herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

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