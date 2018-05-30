Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Akşener: Bahçeli sandalye için adam vurur
Akşener: İkinci tura ben kalacağım
Kılıçdaroğlu: Yoksul ailelere, her ay bin lira yatıracağız
Kobilere faizsiz kredi vaadi
Erdoğan'dan Atatürk'ün mirasıyla ilgili açıklama
İstanbul'un Fethi kutlandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, 'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek
'Münbiç Yol Haritası'nı ABD'de görüşecek

Ousmane Dembele, Premier Lig'e

İSTANBUL,() Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Liverpool, Monaco'dan kadrosuna kattığı Fabinho'nun ardından gözünü Barcelona'dan Ousmane Dembele'ye çevirdi.  Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı almış olduğu mağlubiyetin...

Ousmane Dembele, Premier Lig'e

İSTANBUL,()

Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Liverpool, Monaco'dan kadrosuna kattığı Fabinho'nun ardından gözünü Barcelona'dan Ousmane Dembele'ye çevirdi. 
Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'e karşı almış olduğu mağlubiyetin ardından büyük üzüntü yaşayan Liverpool, transfer sezonunu erken açtı. Monaco'nun orta saha oyuncusu Fabinho'ya bonservis bedeli için 45 milyon Euro peşin ve 5 milyon Euro bonus ödemesi yapacak Liverpool'un yeni gözdesi Barcelonalı Ousmane Dembele. 
DEMBELE 150 MİLYON EURO'YA MALOLMUŞTU
Barcelona, 2017 yılının yaz transfer sezonunda yaklaşık 150 milyon Euro ödeme yaparak Borussia Dortmund'dan transfer ettiği Dembele'yi elden çıkarma hesapları yapıyor. 
İspanyol ve İngiliz medyasında yer alan haberlere göre Barcelona'ya transferi sonrası sakatlık sıkıntıları yaşayan ve istikrarlı bir şekilde Katalan ekibinin formasını giyemeyen Dembele, Borussia Dortmund transferi sonrasında Nou Camp'da zor bir sezon geçirdi. Bu sezon La Liga'da 17 karşılaşmaya çıkan Dembele'nin performansı Barcelona Teknik Direktörü Ernesto Valverde tarafından yeterli görülmediği ve elden çıkarmak için teklifleri değerlendirebileceği öğrenildi .
Liverpool, Barcelona'nın 21 yaşındaki Fransız yıldızıyla yakından ilgileniyor. Barcelona formasıyla 3 gol 6 asistlik performans gösteren Dembele, Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp tarafından takip ediliyor. Ousmane Dembele de Barcelona'da yaşadığı şansızlığı Liverpool'a transfer olarak Premier Lig'de atma amacında.

web tasarım
İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325