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Oturarak voleybolda Karaman rüzgarı

KARAMAN,() - Bolu'da düzenlenen Oturarak Voleybol 1'inci Lig ilk etap müsabakalarını Karaman İl Özel İdare Spor Kulübü namağlup olarak tamamladı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu faaliyet takviminde yer alan ve Bolu'nun ev sahipliğinde...

Oturarak voleybolda Karaman rüzgarı

KARAMAN,() - Bolu'da düzenlenen Oturarak Voleybol 1'inci Lig ilk etap müsabakalarını Karaman İl Özel İdare Spor Kulübü namağlup olarak tamamladı.
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu faaliyet takviminde yer alan ve Bolu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Oturarak Voleybol 1'inci Lig ilk etap müsabakalarında Karaman'ı İl Özel İdare Spor Kulübü ile Ayrancı Gençlik ve Spor Kulübü Oturarak Voleybol Takımları temsil etti. 
15-17 Mart tarihleri arasında Karaçayır Spor Salonu'nda üç grup halinde düzenlenen ilk etap müsabakalarında B grubunda yer alan Karaman İl Özel İdare Oturarak Voleybol Takımı, grubunda yer alan Ceyhan Gençlik Spor Kulübü, Mahir Başar Ortaokulu Spor Kulübü ve Kırıkkale Tüm Engelliler Spor Kulübü takımlarını 3-0'lık setlerle geçip namağlup olarak büyük bir başarıya imza attı. 
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Bir diğer Karaman temsilcisi Ayrancı Gençlik ve Spor Kulübü Oturarak Voleybol takımı ise C grubunda Şehit Kamil Engelliler Spor Kulübü, Fethiye Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü ve Konya Şirin Gençlik Spor Kulübü takımları ile karşı karşıya geldi. Ligde yeni olan ve tamamı kadın sporculardan kurulu Karaman temsilcisi bu özelliği ile Türkiye'de tamamı kadın sporculardan oluşan ilk oturarak voleybol takımı unvanını elde etti.
Bolu'da düzenlenen 1'inci Etap müsabakalarında Karaman'ı en iyi şekilde temsil eden sporcuları tebrik eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali Osman Bebek, "Oturarak voleybol branşında Karaman'da güzel işler yapılmaya devam ediyor. Şuanda 3 kulübümüz ile birlikte Liglerde mücadele ediyoruz. Son olarak Bolu'da düzenlenen 1. Lig ilk etap müsabakalarında İl Özel İdare Kulübü oturarak voleybol takımımız namağlup bir şekilde lider olarak 1. Etap müsabakalarının tamamladı. Yine Türkiye'de bir ilke imza atan Ayrancı Gençlik ve Spor Kulübümüz ise tamamı kadınlar sporculardan oluşan bir takım kurarak ligde yer aldı. İnşallah Karaman'ımız oturarak voleybol branşında adından söz ettiren bir şehir olacak. 2. Etap müsabakalarında her iki ekibimize de başarılar diliyorum" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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