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Ottocool Karagümrük - Bugsaşspor: 2-2

Ata SELÇUK-İSTANBUL,() STAT: Vefa  HAKEMLER: Veli Karakaya, Serdar İla, Yusuf Doğan OTTOCOOL KARAGÜMRÜK: Veysel (xx), Hüseyin Tokmak (xx), Hüseyin Öztürk (xx), Fatih (xx), Gökcan (xxxx), Serkan Uygun (xx), Sadık (Dk. 84 Oğuzhan ), Serkan...

Ottocool Karagümrük - Bugsaşspor: 2-2

Ata SELÇUK-İSTANBUL,()

STAT: Vefa 
HAKEMLER: Veli Karakaya, Serdar İla, Yusuf Doğan
OTTOCOOL KARAGÜMRÜK: Veysel (xx), Hüseyin Tokmak (xx), Hüseyin Öztürk (xx), Fatih (xx), Gökcan (xxxx), Serkan Uygun (xx), Sadık (Dk. 84 Oğuzhan ), Serkan Odabaşoğlu (xxx) (Dk. 76 Batuhan x), Ufuk (xxx), Burak (xx), Emir (xx)
BUGSAŞSPOR: Oğuz (xx), Mahmut (xx), Cebrail (xxx), Turgut (xx), Kerem (xxx), Harun (xx), Ömer Akman (xx), Ömer Bozan (xx) (Dk. 81 Selman), Yavuzhan (xxx), Sertaç (xx) (Dk. 70 Yavuz x), Emre (xx) (Dk. 57 Mustafa x)
GOLLER:  Dk. 18 ve 90 Gökcan (Ottocool Karagümrük), Dk. 25 Emre Torun, Dk.46 Sertaç Çam (Bugsaşspor)  
SARI KARTLAR: Ömer Bozan, Ömer Akman, (Bugsaşspor), Hüseyin Tokmak (Ottocool Karagümrük)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 32'nci hafta mücadelesinde Ottocool Karagümrük, evinde ağırladığı Bugsaşspor ile 2-2 berabere kaldı. Ottocool Karagümrük, 35 puanla 14'üncü sırada yer alırken, Bugsaşspor, 54 puanla 6'ncı basamakta yer aldı.
 

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