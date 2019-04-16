Otomobil, tezahürat yapan Galatasaray taraftarlarının arasına daldı

Burdur'un Bucak ilçesinde iki otombil çarpıştı. Kazanın ardından savrulan otomobillerden biri, Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi takımları lehine tezahürat yapan bir grup Galatasaray taraftarının arasına daldı. Bir kişinin yaralandığı kaza anı, bir öğrenci tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.



Kaza, geçen pazar günü oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi saat 18.30 sıralarında, Oğuzhan Mahallesi'nde meydana geldi. Kafeye maçı izlemek için giden UltrAslan UNI Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Bucak Yerleşkesi'nden bir grup öğrenci, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi'nde oturarak takımları lehine tezahürata başladı. Bu sırada A.G. yönetimindeki 07 MMC 60 plakalı otomobil, M.A.M. yönetimindeki 15 ET 916 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle A.G.'nin otomobili savrularak tezahürat yapan grubun arasına daldı. Otomobil, Galatasaray taraftarı H.Ö.'yü altına alarak sürüklerken, yanındaki C.A.'ya da çarparak durabildi. H.Ö.'nün yaralandığı kaza anı, cep telefonuyla görüntü çeken başka bir arkadaşı tarafından anbean kaydedildi. Yaralanan iki öğrencinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.



