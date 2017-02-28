Otobüsten düşen Beşiktaş taraftarı hayati tehlikeyi atlattı

İstanbul () - Galatasaray maçına giderken otobüsten düşen Beşiktaş taraftarı Volkan Atçakan hayati tehlikeyi atlattı.

Vodafone Arena'da toplanan Siyah-beyazlı taraftarlar, yaklaşık 30 otobüs ile dün gece oynanan derbi maç için TT Arena'ya giderken taraftarlardan biri

otobüsten düşerek ağır yaralanmıştı. Volkan Atçakan adlı Beşiktaş taraftarının Okmeydanı Hastanesi'nde yapılan ilk müdahaleden sonra hayatı tehlikeyi atlattığı belirtildi. Beşiktaş taraftarı ağır yaralı olarak özel bir hastaneye kaldırılırken burada bir takım ameliyatlar olacağı ifade edildi.

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