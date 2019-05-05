Otobüslerin camlarını kıran Beşiktaşlı taraftarlar stada alınmadı

2 otobüs dolusu taraftar maça giremeyecek

Mesut IŞIK / İSTANBUL,() -

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında bu akşam deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ın taraftarları Türk Telekom Stadı'na ulaştı.

Vodafone Park'ta toplanan siyah-beyazlı taraftarlar, yoğun güvenlik önlemleri altında otobüslere bindi. Saat 15.30'da da Siyah-beyazlı taraftarlar 35 otobüsle derbi için Seyrantepe'ye doğru yola çıktı. Stada ulaşıldığında ise camları kırılan otobüsteki taraftarlar cezalandırıldı. Camı kırık görünen otobüslerdeki taraftarları stada almayan polis, bu otobüsleri stattan geri gönderdi. Bu esnada TOMA'nın da güevnliği sağlamak için otobüslerle birlikte hareket ettiği görüldü.

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