Otizmli çocuklar yararına golf turnuvası yapıldı

Turnuvada dereceye girenlerin ödüllerini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi





Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), ()-





ANTALYA'nın Serik ilçesinde otizmli çocukların eğitim gördüğü okul yararına golf turnuvası düzenlendi. Turnuvaya destek veren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dereceye girenlere de ödüllerini verdi.



Antalya Otistik Bireysel Kurs Merkezi Okulu yararına Belek turizm merkezinde golf turnuvası yapıldı. National Golf Club sahasında gerçekleştirilen turnuvanın A kategorisinde Anıl Amiklioğlu birinci, Başak Ünal ikinci, Emre Bahtoğlu üçüncü, B kategorisinde Ramazan Üçtan birinci, Cahit Şahin ikinci, Ayhan Karaağaç üçüncü, groos kategorisinde Recep Turan birinci, Fahir Telli ikinci, Şehmuz Işık üçüncü oldu.



Turnuvada dereceye girenlerin ödüllerini Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi.



Turnuvaya destek veren Bakan Çavuşoğlu, "Bugün gerçekten anlamlı bir turnuvada beraber olduk. Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı idrak ettik. Ben de Norveç'teki vatandaşlarımızla kutladım. Bugün ise hepimiz kırmızı- beyaz giyinerek, bu turnuvayı gerçekleştirdik. Ayrıca bu turnuvanın başka bir anlamı var. Antalya'da otizmli çocuklarımızın eğitim gördüğü bir okulumuz var. Bu okulumuzun ihtiyaçları var. Bugün elde edilen gelirle bu okulumuzun ihtiyaçlarını karşılayacağız. Esasen bu turnuvanın amacı farkındalık yaratmaktı. Bu turnuvaya ilgi gösteren herkese teşekkür ediyorum. Okulun bahçesini düzenleyip, mutfağını yapacağız. Velilerimizin de huzur içerisinde çocuklarını gönderebileceği bir okul yaratacağız" dedi.



Bakan Çavuşoğlu, turnuvayı izleyen öğrencilerle tek tek ilgilendi. Çavuşoğlu, okulda eğitim gören Cenk Bal ile de bir süre sohbet etti.