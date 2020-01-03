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Otizmli Arda'nın gururu

Cavit AKGÜN - Aykut KURT/MUĞLA, () - MUĞLA'da, Okul Sporları Organizasyonu'nda Genç A Erkek Basketbol Final Grubu müsabakasında, otizme farkındalık oluşturmak için otizmli lise öğrencisi Arda Mardin (18) forma giydi. Takım arkadaşlarıyla...

SPOR 03.01.2020, 10:45
Otizmli Arda'nın gururu

Cavit AKGÜN - Aykut KURT/MUĞLA, () - MUĞLA'da, Okul Sporları Organizasyonu'nda Genç A Erkek Basketbol Final Grubu müsabakasında, otizme farkındalık oluşturmak için otizmli lise öğrencisi Arda Mardin (18) forma giydi. Takım arkadaşlarıyla mücadelede yer alan Arda Mardin, "Bana bu imkanı sunan herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum" dedi.
İl Milli Eğitim ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde Muğla'da 2019-2020 Okul Sporları Organizasyonu düzenlendi. Menteşe Spor Salonu'ndaki eleme maçlarının ardından Genç A Erkek Basketbol Final Grubu maçlarına geçildi. Ula Hüseyin Ercan Ermaş Lisesi ile Ayşe Gülsevim- Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi arasında oynanan karşılaşmada duygusal anlar yaşandı. Ula ekibinde forma giyen 12'nci sınıf öğrencisi otizmli Arda Mardin, takımı ile sahaya çıktı. Sahada arkadaşlarıyla uyumu dikkat çeken Mardin, faul atışından takımına sayı kazandırmanın mutluluğunu yaşadı. Mardin'e Türkiye Basketbol Milli Takım forması hediye eden Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, "Takımın bir parçası olarak sahaya çıktı. Maçın içinde değil hayatın içinde yer aldı. Bu kardeşlerimizin gelecekte sporla iyi bir yerlere gelebilmesi önem taşıyor. Muğla'nın ilk Görme Engelliler Spor Kulübü'nü kurduk. Her gün engellilerimize yönelik çalışmalarımız sürüyor" dedi.
ARDA: BANA BU İMKANI SUNDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜRLER
Arda Mardin ise "Bana bu imkanı sunan herkese teşekkür ediyorum. Maç biraz zorlu ve yorucuydu. Çok fazla sayı atamadım. Bitkin düştüm ve dinlendim. Karşılaşmada görev aldığım için mutlu oldum. Basketbolu seviyorum. Okulum dışında artan zamanlarımda, geziyorum ve spor yapıyorum. Maçta oynadığım için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
Anne Zeynep Mardin (55), "Oğlum sabah evden çıkarken çok heyecanlıydı. Kendisini burada izlemek bize moral oldu. Eğitim ve emeğin önemini bir kez daha görmüş olduk. Emeği geçenleri yürekten kutluyorum" diye konuştu.
Baba Cemal Mardin (55) de böyle bir etkinliğe katılmanın kendileri için mutluluk verici olduğunu söyledi.
Arda Mardin'in forma giydiği Ula Hüseyin Ercan Ermaş Anadolu Lisesi, rakibi Ayşe Gülsevim- Ali Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi'ne 26- 107 mağlup oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Arda Mardin'in maçta mücadele ederken görüntüsü
- Arda Mardin'in faul atışını sayıya çevirmesinden görüntü
- Arda Mardin'in yedek kulübesinde otururken görüntüsü
- Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman'ın Arda Mardin'e milli takım forması hediye etmesi
- Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman ile röportaj
- Arda Mardin ile röportaj
- Anne Zeynep Mardin ile röportaj
(Haber: Cavit AKGÜN - Kamera: Aykut KURT / MUĞLA, ()

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