Otelde kalacak paraları olmadığından gece yola çıkıp otobüste maç saatini beklediler

Ferit ASLAN - Selim KAYA / DİYARBAKIR,() - Kayseri Erciyesspor'un 10 saatlik Diyarbakır yolculuğunun ardından maç saatini otobüste beklediği ortaya çıktı.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta dün Diyarbekirspor'a 10-1 gibi farklı bir skor ile yenilerek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşmesi kesinleşen Kayseri Erciyesspor'un otelde kalacak paraları olmadığı için Kayseriden gece yola çıktıkları ve 10 saat süren yolculuktan sonra stada gelerek maç saatini otobüste bekledikleri ortaya çıktı. Türkiye'yi UEFA Kupası'nda 2007 yılında temsil eden, Süper Lig'den 2014-2015 sezorunda düştükten sonra peş peşe küme düşüp bu yılda BAL'a düşen Kayseri Erciyessporlu futbolcular, Diyarbakır'daki maçtan sonra gözylaşlarını tutamadı. Maçtan önce rakip futbolcuları kahvaltıda ağırlayan Diyarbekirspor, maçtan sonra da ağlayan futbolcuları teselli ettikten sonra yemeğe götürüp kentten ugurladı.

BÖLGESEL AMATÖR LİG'E DÜŞMESİ KESİNLEŞTİ

Tarihi başarılarla dolu olan ve üst üste 4 yıl şampiyon olan Kayseri Erciyesspor, TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta dün oynanan maçta Diyarbekirspor'a 10-1 gibi farklı bir skor ile yenilerek Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) düşmesi kesinleşti. Ligde şimdiye kadar oynadığı 25 maçtan 3 beraberlik ve 22 mağlubiyet alan Kayseri Erciyesspor, Van deplasmanına maddi imkansızlıklar için gitmediğinden beraberliklerden aldığı 3 puanı da silinmişti.

OTELDE KALACAK PARALARI OLMADIĞINDAN GECE YOLA ÇIKIP MAÇ SAATİNİ OTOBÜSTE BEKLEMİŞLER

Maddi ve manevi anlamda kaderiyle baş başa kalan Kayseri Erciyesspor'un, Diyarbekirspor maçı için otelde kalacak paraları olmadığından Kayseriden gece yola çıktıkları ve 10 saatlik yolculuktan sonra sabah maçın oynandığı Şilbe Spor Kompleksine gelerek maç saatini bekledikleri ortaya çıktı. Sabah saatlerinde maçın yapıldığı tesise giden Diyarbekirspor yöneticileri, otobüste bekleyen rakip takım kafilesini görünce kendilerine bir ihtiyaçları olup olmadığı sorduğu ve ardından kafileyi kahvaltıya götürdükleri belirtildi. Daha sonra kendileri açısından prestij mücadelesi olan maçı 10-1 gibi farklı bir skor ile kaybeden Kayseri Erciyesspor'lu futbolcular maçın bitiş düdüğü ile gözyaşlarına hakim olamadı.

AĞLAYAN FUTBOLCULARI DİYARBEKİRSPORLU FUTBOLCULAR VE TARAFTAR TESELLİ ETTİ

Maç boyunca Diyarbekirspor taraftarlarının da tezahüratlar ile moral vermeye çalıştığı Kayseri Erciyessporlu futbolcular, maçtan sonra BAL'a düşmeleri kesinleştiği için gözyaşlarını tutamazken, Diyarbakırsporlu futbolcular rakip takıp oyuncularını teselli etmeye çalıştıkları görüldü. Diyarbakırlı taraftarlar tribüne çağırdıkları Kayseri Erciyessporlu futbolcuları, "Paranız yoksa onurunuz var" tezahüratı ile destekledı. Maçtan sonra Diyarbekirspor yöneticileri, bir döneme damgasını vurun rakip takım oyuncularını yemeğe götürdükten sonra kentten Kayseri'ye uğurladı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNAL OYNAMIŞLARDI

Kayseri Erciyesspor, 1932 yılında kuruldu ve 86 yıllık tarihinde önemli başarılara imza attı. 2006-2007 Türkiye Kupası sezonunda rakiplerini saf dışı bırakan ekip finale yükseldi. İzmir'de oynanan finalde mavi-siyahlı ekibin rakibi Beşiktaş oldu. 9 Mayıs 2007 tarihinde İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan maçın normal süresi 0-0 eşitlikle sonuçlandı. Uzatmada maçı 1-0 kazanan Beşiktaş kupayı kazanırken, Kayseri Erciyesspor tarihinde ilk kez Avrupa Kupaları'na katılma hakkı elde etmiş oldu.

TÜRKİYE'Yİ AVRUPA'DA TEMSİL ETTİ

Türkiye Kupası'nda final oynayarak Avrupa vizesi almasına rağmen ligden düşen Kayseri Erciyesspor, Süper Lig olmamasına rağmen 1'inci Lig ekibi olarak Türkiye'yi UEFA Kupası'nda temsil etti. Kupaya ikinci turdan katılan ekip İsrail’in Maccabi Tel Aviv takımı ile eşleşti. İsrail'de 0-0 biten maçın rövanşını Kayseri'de 3-1 kazanarak turu geçen Erciyesspor'un 1'inci turdaki rakibi ise İspanyol devi Atletico Madrid oldu. Erciyesspor, rakibine iki maçta da yenilerek kupaya veda etmişti.

AYNI LİG'DE ÜST ÜSTE İKİ SEZON ŞAMPİYON OLAN TEK TAKIM OLDU

Kayseri Erciyesspor, eşine az rastlanır bir başarının da sahibi olan bir takım ünvanına sahip oldu. 2003-2004 sezonunda 2'inci Lig A kategorisinde elde ettiği şampiyonlukla Süper Lig'de mücadele etme hakkını kazanan ancak kulüp, genel kurulunda alınan kararla bu hakkı Kayserispor'a devretmiş ve bir sezon sonra yeniden aynı ligde şampiyon olarak Süper Lig vizesi almayı başarmıştı.

KAYSERİ ERCİYESSPOR'UN SÜPER LİG MACERASI

Kayseri Erciyesspor, 2005-2006, 2006-2007, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Süper Lig'de yer alırken, 2014-2015 sezonunda Süper Lig'e veda etti. 2015-2016 sezonunda 1'inci Lig'e, 2016-2017 sezonunda 2'inci Lig'e veda eden mavi-siyahlılar, 2017-2018 yani bu sezonda ise bitime daha 9 hafta kala 3'üncü Lig'e veda ederek profesyonel lig kariyerini sonlandırmış oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kayseri Erciyessporlu futbolcuların teselli edilmesi

(FOTOĞRAFLI)