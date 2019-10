Osmanlısporlu Eric Ayuk: Hedefimiz Süper Lig

Nesrin AYDIN YALDIZ-Haluk KARAASLAN/ANKARA, () - TFF 1’inci Lig'in 7’nci haftasında sahasında Hatayspor’u konuk edecek olan Osmanlıspor’da Eric Ayuk, hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunu ve takımın bunu yapacak gücünün bulunduğunu belirtti.



Osmanlıspor’un Kamerunlu orta sahası Eric Ayuk, Batıkent Tesisleri’nde yapılan antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 22 yaşındaki futbolcu, Hatayspor maçına çok güzel bir şekilde hazırlanmaya başladıklarını belirterek, “Bu haftaki maçımız bizim için çok önemli. Çünkü artık her aldığımız puan bizim için bonus olur. Evdeki maçları kaybetmedik. O kaybetmeme serisini de devam ettirmek istiyoruz. Çok iyi çalışıyoruz, inşallah çok iyi sonuç çıkarırız” dedi.



“SAHADA HER ŞEYİMİZİ VERİP 3 PUAN ALACAĞIZ”



Hatayspor maçının iki takım için zor bir karşılaşma olacağını ifade eden Eric Ayuk, “Onlar ne kadar şampiyonluğa oynuyorlarsa da bize de puan lazım. Biz de şimdi kazanıp yukarıya çıkmak istiyoruz. Biz de teknik heyetle çalışıp 3 puanı almak istiyoruz. Ne kadar zor da olsa her şeyimizi vereceğiz sahada 3 puanı almak için” diye konuştu.



Her şeyini Osmanlıspor için vermek istediğini belirten oyuncu, “Ben her şeyimi Osmanlıspor için vermek istiyorum. Bu takım genç bir takım, bu takımı Süper Lig’e çıkarmak için elimizden geleni yapacağız. Bu takım bunu yapabilecek bir takım. İnşallah iyi bir performans gösterip Süper Lig’e çıkarırsam, hem benim için hem takım için süper bir şey olur” dedi.



“SONG TÜRKİYE’Yİ İYİ BİLİYOR”



Kamerun 23 Yaş Altı Milli Takımı’nda oynayan Eric Ayuk, teknik direktörleri Rigobert Song'un Türkiye’yi çok iyi tanıdığını belirterek, “Bizim milli takım teknik direktörü Song, Türkiye’yi çok iyi tanıyan bir kişi. Burada oynamış, bayağı tecrübeli bir hoca futbolcu olarak. Bana çok güzel şeyler söylüyor Türkiye ile ilgili. Türkiye ligini çok iyi biliyor. Bana hep derdi ki Türkiye Ligi’ne çok konsantre olacaksın, orada iyi işler yapacaksın. Bu hafta maçtan sonra da milli takıma gideceğim. Onun söylediklerini iki kulakla dinliyorum, söyledikleri çok önemli” diye konuştu.