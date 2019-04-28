Osmanlıspor - Ümraniyespor: 0-0

ANKARA ()
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Ali Eren İyican, Hasan Kılıç, Galip Güzel (Dk. 80 Todorovic), Ayuk, Sinan Kurt, Muhammed Bayır (Dk. 69 Burhan Eşer), Mertan Caner Öztürk (Dk. 61 Magaye)
ÜMRANİYESPOR: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Appindangoye, Karahan Yasir Subaşı, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Leandrinho (Dk. 71 Vasilogiannis), Emircan Altıntaş, Recep Aydın (Dk. 69 Timur Temeltaş), Atabey Çiçek (Dk. 90+2 Diabang)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 90+1 Anıl Karaer (Osmanlıspor) - Dk. 65 Tarık Tekdal (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Mertan Caner Öztürk, Galip Güzel, Caner Arıcı (Osmanlıspor) - Serkan Göksu (Ümraniyespor)
Spor Toto 1'inci Lig'in 31'inci haftasında Osmanlıspor ile Ümraniyespor golsüz berabere kaldı.