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Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Osmanlıspor: 0 - Olympiakos: 3 Ercan ATA - ANKARA / UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Osmanlıspor, sahasında Olympiakos'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 kaybeden Osmanlıspor, Avrupa kupalarına veda etti. Olympiakos 46 ve 87. dakikalarda...

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti

Osmanlıspor: 0 - Olympiakos: 3

Ercan ATA - ANKARA /

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Osmanlıspor, sahasında Olympiakos'u konuk etti. Karşılaşmayı 3-0 kaybeden Osmanlıspor, Avrupa kupalarına veda etti.

Olympiakos 46 ve 87. dakikalarda Karim, 70. dakikada ise Tarik ile bulduğu gollerle Osmanlıspor'u 3-0 yenerek son 16 takım arasına kalan taraf oldu.

Stat: Osmanlı

Hakemler: İstvan Vad xx, İstvan Albert xx, Peter Berettyan xx,

Osmanlıspor: Karcemarskas xxx, Vrsajevic xx, Numan xx, Prochazka xx, Pinto x,(66. Dk Muhammed Bayır) x Ndiaye x, Musa x,(74. Mehmet Güven)x, Bifouma xx, Adam Maher x, Regattin xx, (75. Dk Delarge)x, Webo x

Olympiakos: Leali xxx, Figueiras xx, Costa xxx, Alberto Botia xxxx, Cissokho xx, Retsos xx, Martins xxx,(65. Thanasis Androutsos) xxx Seba xx, Kostas Fortounis xx, (86. Romao)xx,Tarik Elyounoussi xx,(85. dk Giorgos Manthatis)x, Karim Ansarifard xxx

Goller: 46 ve 87 (Karim Ansarifard) 70. Dk (Tarik Elyounoussi) Olympiakos

Sarı Kartlar: Adam Maher, Thievy Bifouma (Osmanlıspor)

(İlk yarı)

3. Dakikada Olypiakos'un sol taraftan kullandığı korner atışında top alan Botio ceza sahasına girerek yaptığı ortada, Costa'ın şutu üsten auta çıktı.

7. Osmanlıspor sol taraftan Regattin ile kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Bifouma'ın vurduğu kafada top direğin yanından auta çıktı.

9. dakikada Karim sol taraftan aldığı top ceza sahası dışındaki Martins'e aktardı. Bu futbolcunun yaklaşık 30 metreden çektiği şut direğin üstünden dışarı çıktı.

12. dakikada Osmanlıspor gole çok yaklaştı. Bifouma sol taraftan ceza sahasına girerek yaptığı ortaya Webo dokundu. Top kale direğini sıyırarak dışarı çıktı.

15. dakikada ceza sahası dışından Regattin'in şutu kaleci Leali'de kaldı.

18. dakikada ceza sahasına giren Bifouma topa vurmakta geç kalınca araya savunma girerek topu kaleci Leali'ye aktardı. Kaleciye baskı yapan Webo'ya çarpan top direği sıyırarak üsten auta çıktı.

36. dakikada Olypiakos'ta Fortounis'in kullandığ korner atışında, ceza sahası içinde Botio'un kafasında top kale direğinin üstünden dışarı çıktı.

42. dakikada Olympiakos gole çok yaklaştı. Kaptan Batio'nun pasında Fortounis kale çizgisine inerek yaptığı orta da top Kaleci Karcemarskas'ı geçti. Çizgi üzerinde bulunan Numan topu uzaklaştırdı.

(İkinci Yarı)

46. dakikada Olympiaos'un golü geldi.

Sol taraftan Sebo'nun kullandığı kornerde Botio'nun kafa vuruşun top Karim'in önünde kaldı. Aut çizgisinde topla buluşan Karim topu filelere gönderdi. 0-1

52. dakikada Karcemarskas'ın uzaklaştırdığı top Tarik Elyounoussi'nin önünde kaldı. Orta sahadan aldığı topla ceza sahasına giren Tarik'in şutu kale direğinden oyun alanına döndü.

54. dakikada Bifouma'dan aldığı pasla sol taraftan ceza sahasına giren Regattin'in şutunu, kaleci Leali son anda kornere çeldi.

63. dakikada Webo'nun ara pası ile topla buluşan Ndiaye, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu auta attı.

70. dakikada Muhammet Bayır'ı çalımlayarak kale sahasına giren Thanasis Androutsos'un pasında, Tarik boş kaleye topu kafa ile gönderdi 0-2

79. dakikada ceza sahası dışından Maher'in çektiği şutu kaleci Leali kurtardı.

87. dakikada Seba'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top kaleciden döndü. Dönen topa Karim Ansarifard vurdu 0-3

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