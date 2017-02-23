Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi

Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında evinde Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-0 yenilerek kupaya veda etti
ANKARA /
Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında evinde Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-0 yenilerek kupaya veda etti ANKARA /
23 Şubat 2017 Perşembe 20:52
Osmanlıspor, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda deplasmanda 0-0 berabere kaldığı maçın rövanşında evinde Yunanistan ekibi Olympiakos'a 3-0 yenilerek kupaya veda etti
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