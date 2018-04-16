Osmanlıspor - Trabzonspor maçının ardından

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz: "2-0'dan geri dönmek kolay değil"

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Başımıza ilginç şeyler geldi"

Ercan ATA - ANKARA /

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Futbolcu kardeşlerimiz devre arasında konuştuklarımızı sahaya çok iyi yansıttı" dedi. Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Buraya gelirken tek hedefimiz bu maçı kazanmaktı" ifadelerini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu hafta mücadelesinde Osmanlıspor sahasında Trabzonspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından karşılaşmanın oynandığı Osmanlı Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında iki takım teknik direktörleri basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

BUZ: "2-0'DAN GERİ DÖNMEK KOLAY DEĞİL"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz, "Müsabakaya yüzde yüz 3 puan parolasıyla çıkmıştık. Kolay olmayacağını tabii ki biliyorduk. Trabzonspor'a baktığınız zaman son 6 maçın 4'ünü özellikle deplasmanda kazanmış ve formda gelen bir takım. Tabii ki eksikleri vardı ama mevcut kadrosuna baktığınız zaman sonuç olarak Trabzonspor. İyi çalıştık bu müsabakaya ve başladık. Çok basit iki gol yedik. Böyle önemli müsabakada 2-0'dan geri gelmek kolay değil. Trabzonspor da iyi oynadı. Biz ilk yarı istediğimiz baskıyı kuramadık. Soyunma odasına girdik ve sahaya çıkınca hamlelerimizi yaptık. Genel anlamda baskıyı kurmaya çalıştık. Musa'nın güzel golüyle oyuna geri döndük. Fakat 3'üncü golü yedikten sonra tekrar bizim işimiz zorlaştı. Futbolcu kardeşlerimiz devre arasında konuştuklarımızı sahaya çok iyi yansıttı. İnanç ve ruh hali bu tür müsabakalarda çok önemli. Baskımızı çok iyi yükselttik ve 4-3'üde yakalayabilirdik. Bu bir puan maçtan önce az diyebilirdik ama müsabakadan sonra 3-1'den dönmek önemliydi. Futbolcu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Gençlerbirliği müsabakasına konsantre olup o maçtan 3 puan almak istiyoruz" dedi.

ÇALIMBAY: "BAŞIMIZA İLGİNÇ ŞEYLER GELDİ"

Trabzonspor Teknik Direktörü Çalımbay ise şöyle konuştu:

"Buraya gelirken tek hedefimiz bu maçı kazanmaktı. Zaten öyle başladık. İstediğimiz golleri de bulduk. Her şey gayet iyiydi. İçeriye girdik. Hata yaptığımız şeyleri de devre arasında arkadaşlarımıza söyledik. Sonra tam oyuna çıkarken Abdülkadir rahatsızlandı, mecburen çıkarmak zorunda kaldık. Zaten kısıtlı bir kadromuz vardı. Özellikle de kanatlarda. Pereira'ya orada şans verdik. Gayet iyi gidiyordu, üçüncü golümüzü de bulduk. Kucka'da da bayağı büyük bir problem çıktı. Onu da çıkarttık. Daha sonra Onur gol pozisyonundan önce bir sakatlık yaşadı. O top rahatlıkla çıkarabileceği bir toptu. Kendisi de söyledi. O da maalesef oyunu sakat şekilde bitirmek zorunda kaldı. Sakatlığı baya kötüydü. Allah'tan o saatten sonra kaleyi fazla tutan şut olmadı. Çok güzel net pozisyonlarımız vardı. Ama yememiz gereken kolay goller de yedik. Çok ilginç bir maç oldu. Bizim adımıza şanssızlık oldu. Skora çok üzüldük. Skor'un böyle olmaması gerekiyordu. Normal bir kadroyla gelseydik, ya da aksilikler başımıza gelmesiydi buradan istediğimiz bir şekilde belki de çok farklı bir şekilde ayrılacaktık. Futbol içinde olan ilginç şeyler başımıza geldi."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- İrfan Buz'un açıklamaları

- Rıza Çalımbay'ın açıklamaları