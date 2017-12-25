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Osmanlıspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: 3- 2

ANKARA- Stat: Osmanlı Hakemler: Özgür Yankaya, İsmail Şencan, Mehmet Kısal Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Pinto, Lawal (Dk. 82 Carlos), Musa Çağıran, Umar, Özer Hurmacı (Dk. 90+1 Hasan Kılıç), Regattin,...

Osmanlıspor - Teleset Mobilya Akhisarspor: 3- 2

ANKARA-

Stat: Osmanlı
Hakemler: Özgür Yankaya, İsmail Şencan, Mehmet Kısal
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Pinto, Lawal (Dk. 82 Carlos), Musa Çağıran, Umar, Özer Hurmacı (Dk. 90+1 Hasan Kılıç), Regattin, Doukara (Dk. 74 Cikalleshi)
Teleset Mobilya Akhisarspor: Lukac, Onur Ayık (Dk. 85 Hora), Mustafa Yumlu, Orhan Taşdelen, Ömer Bayram, Sissoko (Dk. 87 Eray Ataseven), Serginho, Olcan Adın, Soner Aydoğdu, Barbosa (Dk. 69 Kadir Keleş), Muğdat Çelik
Goller: Dk. 28 Musa Çağıran (Penaltıdan), Dk. 49 ve 68 Umar (Osmanlıspor), Dk. 36 ve 60 (Penaltıdan) Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Kırmızı kart: Dk. 63 Ömer Bayram (Teleset Mobilya Akhisarspor)
Sarı kartlar:  Mustafa Yumlu, Muğdat Çelik (Teleset Mobilya Akhisarspor),Anıl Karaer,Pinto (Osmanlıspor)

Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Osmanlıspor, sahasında Teleset Mobilya Akhisarspor'u 3-2 yendi. Bu sonucun ardından Osmanlıspor, puanını 17'ye çıkarttı ve 14. sıraya yükseldi. Akhisarspor ise 19 puanla 12. sırada kaldı.
 

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