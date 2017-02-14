Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay:''Taraftar konusunda sporcularımı uyaracağım"

MUSTAFA AKIN-ERCAN ATA, Ankara () - Yunanistan'ın Olympiakos takımı ile zorlu bir deplasmanda mücadele edecek olan Osmanlıspor, Atina'ya hareket etti.

Esenboğa Havaalanı'nda basın mensuplarına açıklamada bulunan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay şu ifadeleri kullandı:

"Zor bir deplasman. Takım olarak bir aylık sürecimiz var skorla ilgili. Ama oyun kalitesi ve fiziksel değer açısından oldukça iyiyiz ve bir problemimiz yok. Oradaki müsabakada özellikle savunma reflekslerimizde bir problem olmazsa puan veya puan sayısı artabilir. Olimpiyakos'un oyun tarzı aslında bize çok uygun. Bizim geçen yılki sitilimize yakın oynuyorlar. Ön bölgeleri daha aktif ve hareketli. Orta sahaları ve savunmaları daha kalıcı oynayan bir takım. Taktik olarak bizim taktiğimize benziyor. Dolayısı ile müsabaka içerisinde gel gitler yaşanabilir. Sağlıklı duruş gösteren takım müsabakayı dengeli bitirebilir.''diye konuştu

Olympiakos taraftarının baskısı hatırlatıldığında ise Akçay, ''Baskı olacak. Oyuncularımızın deneyimli olması bence o baskıyı ortadan kaldırabilir diye düşünüyorum. Bu konuda sporcularıma maç konuşmasında bahsedeceğim. Bu uğultulara ve bozuk ses düzenine hazırlıklı olmaya çalışacağız. Siz sporcunuza ne kadar söylerseniz söyleyin, kişi kendi ruhsal durumunu kontrol edebiliyorsa stresle başedebiliyorsa sahada olumlu yada olumsuz yanıt verecektir. Ama ben taraftar konusunda sporcularımı uyaracağım" şeklinde konuştu.

Osmanlıspor Genel Menejeri Ender Yurtgüven ise şu açıklamaları yaptı: "Bizim için ve ülkemiz için çok önemli bir maç olduğunun farkındayız. İnşallah elimizden gelenin en iyisini yaparak avantajlı bir skorla dönmek istiyoruz. Takım olarak 2017 yılına iyi başlayamadık. Motivasyonumuz çok yüksek. Bu maça Milli bir dava olarak bakıyoruz. ElimiZden gelenin en iyisini yaparak, mutlu bir şekilde ülkemize döneceğimize inanıyorum.''

Yunan taraftarlarının agresifliği hatırlatıldığında Yurtgüven, "Geçmişe bakıldığında Olympiakos takımı sahasında bir galibiyeti var. Ülke olarak avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. Elbette seyirci ambiansı çok önemli bir faktör ama biz misafirperverlikle ağırlayacaklarına inanıyorum. Bunun karşılığında ikinci maçta bunun kat ve kat fazlasını yapacağımızı belirtmek istiyorum. Umar bu maçta yine yok ama Ndiaye takıma katıldı. Dönem dönem ciddi eksikler yaşadık son haftalarda. Sonuçta bu bir takım oyunu ve bu maçta elimden gelenin en iyisini yapacağımızı düşünüyorum'' dedi.

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