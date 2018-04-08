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Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz'dan hakem eleştirisi

"Yardımcı hakemi tebrik ediyorum. Beş santim içerideki o pozisyonu görme ihtimali sıfır" Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. İlk olarak maça...

Osmanlıspor Teknik Direktörü Buz'dan hakem eleştirisi

"Yardımcı hakemi tebrik ediyorum. Beş santim içerideki o pozisyonu görme ihtimali sıfır"

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.
İlk olarak maça baskı altında çıktıklarını belirten Buz, "Fenerbahçe'yi analiz ettiğimiz zaman futbolcu kardeşlerimiz ilk yarıda ne yapmamız gerektiğini gösterdi. Maçtan sonra karşılaşmanın özetine baktım, 2 pozisyon var. Musa ve Ceyhun'un pozisyonları. Takım savunmasını iyi yapan bir Osmanlıspor vardı" dedi.
Enteresan bir gol yediklerini vurgulayan İrfan Buz, "Şunu iddia ediyorum. Piero '5 santim içeride' diyor. Yardımcı hakemin o pozisyonu görme ihtimali sıfır. Hakem konuşacak değilim ama orada golü veriyorsunuz ve oyunun seyri değişiyor. Bizim açımızdan farklı bir yere gidiyor. Müsabaka ne kadar 0-0 gitse Fenerbahçe o kadar risk alacak, biz de geçiş oyunlarıyla pozisyon bulacağız. İkinci golü de biz hediye ettik. Bizim de pozisyonumuz vardı. Fenerbahçe kendi sahasında baskı altında ama bizim açımızdan da çok önemli bir müsabakaydı. Yardımcı hakemi tebrik ediyorum. Beş santim içerideki o pozisyonu görme ihtimali sıfır. O pozisyonu 1 metre farklı yerde
durduğunuz zaman görme şansınız yok. Yardımcı hakemin oyunun seyrini değiştirdiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'yi ve Aykut hocayı 3 puan için tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.
Teknik adam ayrıca, kalan 6 haftada 9 puan almaları durumunda 37 puanla ligde kalacaklarını düşündüğünü söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İrfan Buz'un açıklamaları

HABER: MUSTAFA AKIN - KAMERA: ALİ DANAŞ - İSTANBUL /

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