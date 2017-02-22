Osmanlıspor Teknik Direktörü Akçay: ''Zor bir maç olacak''

Kaptan Numan Çürüksu: ''Osmanlıspor bu yıl ezber bozan bir takımdır"

UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos'la yarın oynayacakları maçla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, ''Zor bir maç olacak'' dedi.

UEFA Avrupa Ligi son 32'de mücadele eden Başkent ekibi kendi sahasında yarın akşam Yunan ekibi Olympiakos ile rövanş maçı oynayacak. Yunanistan'da oynanan ilk maçta golsüz beraber kalan Osmanlıspor, turu geçip son 16 takım arasına girmeyi hedefliyor.

Yunanistan'da oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan müsabakanın zorlu olduğunu ve yarın akşam oynayacakları maçın da zor olacağını ifade eden Akçay, "İlk müsabaka zorluydu. İkinci müsabaka da aynen devam edecek. Çünkü biz Olympiakos adına bu müsabakayı kolaylaştırmak istemiyoruz. Onlar da bu müsabakanın sonucunda evlerine iyi dönmek isteyecekler" diye konuştu.

"NAZİK VE RAHAT BİR GECE OLMAYACAK"

Yarın akşam oynayacakları müsabakanın 120 dakika opsiyonu ve penaltılara kalma ihtimali olduğunu da değerlendiren tecrübeli teknik adam, basın toplantısında şunları dile getirdi:

"Zor bir maç olacak. Her ikimiz içinde iyi bir gece olmayacak. Nazik ve rahat bir gece olmayacak. Sahanın içerisindeki temaslı oyunumuz Olympiakos'da ki müsabakadan daha etkili olacağını düşünüyorum. Belki ofansif yönde Olympiakos'da ki oranımız biraz daha yükseltmek zorunda olduğumuz anlar olacak. Ama strateji asla kaybolmayacak çünkü müsabakanın 120 dakika opsiyonu var. Artı penaltıları var. Biz bu avantajları da kaybetmek istemiyoruz. Çünkü kendi evimizdeki müsabakada rakibin atacağı bir gol bizim iki gol atmamızı gerektirecek. Dolayısıyla çok da kontrolsüz cesaret içerisinde olmayacağız. Aklımız, avucumuzun içerisinde olacak. Disiplini hiçbir zaman elden bırakmayacağız. Maçın sonucunu her zaman ki gibi Allah bilir."

KAPTAN ÇÜRÜKSU: ''OSMANLISPOR BU YIL EZBER BOZAN BİR TAKIMDIR"

Osmanlıspor takım kaptanı Numan Çürüksu ise, ilk maçı hatırlatarak şunları söyledi:

''İlk maçta pozitif bir oyunumuz vardı ve bunu ikinci maçımıza da yansıtmak istiyoruz. İyi bir skorla turu geçmek istiyoruz. İlk maçta iki tarafta birbirini tartı ve tecrübe etti diyebiliriz. Sonuç ikinci maça kaldı. Biz kendimize güveniyoruz. Maçtan önce skor tahmini yapmak ve sonuca yönelik konuşmak doğru değil. Söylediğimiz gibi, Osmanlıspor bu yıl ezber bozan bir takımdır. Bunu da yarın göstereceğimize inanıyoruz.''

Başkent takımlarının Avrupa kupalarındaki maçları içerisinde Osmanlıspor'un başarısı hatırlatıldığında Kaptan Çürüksü, ''Bence istek ve konsantre ile ilgili bir şey. Sadece Başkentle ilgili değil bu konu değil. Türkiye'nin neresinde olursanız olun, istenildiğinde konsantre olunduğun da bu olumlu sonuçlar olabiliyor. Bu maçta çok dikkatli olmamız gerekiyor. Savunmayı da hücumu da çok iyi yapan bir ekibiz. Bunu da takım olarak iyi yapacağımızı düşünüyorum'' diye konuştu.

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HABER - KAMERA: ERCAN ATA - ANKARA /