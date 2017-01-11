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Osmanlıspor tek eksikle çalıştı

 Hafif adale ağrısı bulunan Tiago Pinto idmana katılmadı Antalya kampında bir haftayı geride bırakan Osmanlıspor, günü çift antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Sentido Zeynep Golf Otel'in sahasında...

Osmanlıspor tek eksikle çalıştı

 Hafif adale ağrısı bulunan Tiago Pinto idmana katılmadı



Antalya kampında bir haftayı geride bırakan Osmanlıspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde Sentido Zeynep Golf Otel'in sahasında yapılan günün ilk çalışması 1 saat 30 dakika sürdü. Yüksek tempoda yapılan antrenmana Mor-Sarılı ekip ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dar alanda 4'e 4 dönüşümlü olarak yüksek tempolu oyun oynayan Başkent ekibi daha sonra serbest şut çalışmasıyla günün ilk antrenmanını sonlandırdı.

Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan akşam antrenmanı ise gruplar halinde yapılan çeşitli pas organizasyonlarıyla devam etti. Daha sonra iki grup halinde taktik ağırlıklı çalışmaya geçen Mor-Sarılılar, kanatlardan orta ve gol çalışmasıyla antrenmanı sonlandırdı. Yapılan iki antrenmana da hafif adale ağrısı bulunan Tiago Pinto katılmadı.

Başkent ekibi yarın 11:00'da yapacağı antrenmanla Antalya Belek'teki kamp çalışmalarını tamamlayacak ve Ankara'ya dönerek Beşiktaş'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

ANTALYA / (fotoğraflı)

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