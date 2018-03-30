Osmanlıspor takımı yemekte buluştu

ANKARA,()

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında sahasında Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Osmanlıspor'da yöneticiler, teknik heyet ve oyuncular moral yemeğinde bir araya geldi. Başkent ekibi, Ankara Kavaklıdere'de bulunan bir restoranda keyifli bir ortamda yemek yedi ve sohbet etti.

GÜN TEK İDMANLA TAMAMLANDI

Öte yandan Osmanlıspor, teknik direktör İrfan Buz nezaretinde günün tek antrenmanına ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla antrenmanı devam ettiren oyuncular daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçti. Antrenman gruplar halinde taktik, şut ve gol organizasyonlarıyla son buldu. Antrenmana tedavileri devam eden Özer Hurmacı ve Payam tedbir amaçlı katılmadı.

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