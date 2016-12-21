Osmanlıspor -Şanlıurfaspor:2

ANKARA-
Stat: Osmanlı
Hakemler: Süleyman Abay, Alpaslan Dedeş, Erkan Akbulut
Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Szukala, Aykut Demir, Pinto,Mehmet Güven, Ndiaye, Delarge (Dk. 82 Regattin), Maher (Dk. 75 Musa Çağıran),Erdal Kılıçaslan (Dk. 76 Muhammed Bayır), Diabate
Şanlıurfaspor: Tomic, Amin Askar, Berkay Can Değirmencioğlu, CemilAdıcan, Hüseyin Kala, Hasan Batuhan Artarslan, Halil Köçer, Mertcan Çam, OktayDelibalta (Dk. 65 Fevzi Özkan), Fortes, Artun Akçakın (Dk. 88 Abdulaziz Solmaz)
Goller: Dk. 21 Diabate (Osmanlıspor), Dk. 60 Fortes, Dk. 67 ArtunAkçakın (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Dk. 71 Aykut Demir, Dk. 85 Musa Çağıran (Osmanlıspor),Dk. 85 Fevzi Özkan (Şanlıurfaspor)
Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 3. hafta maçında TFF 1.Lig ekibi Şanlıurfaspor, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 yendi.