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Osmanlıspor play-off'u garantiledi

Osmanlıspor: 3 - Altay: 1 ANKARA / STAT: Osmanlı HAKEMLER: Özgür Yankaya, Özgür Ertem, Erkan Akbulut OSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Hasan Kılıç, Mathew (Dk. 62 Galip Güzel), Burhan...

Osmanlıspor play-off'u garantiledi

Osmanlıspor: 3 - Altay: 1

ANKARA /

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Özgür Yankaya, Özgür Ertem, Erkan Akbulut
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Hasan Kılıç, Mathew (Dk. 62 Galip Güzel), Burhan Eşer, Sinan Kurt (Dk. 66 Beykan Şimşek), Lumanza (Dk. 79 Mertan Caner Öztürk), Magaye
ALTAY: Emre Koyuncu, Mustafa Murat Uslu, İbrahim Öztürk, Ulaş Zengin, Özgür Özkaya (Dk. 43 Serkan Sözmen), Merter Yüce (Dk. 74 Mesut Can Tunalı), Tavares, Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 60 İhsan Furkan Deniz), Tatos, Hüsamettin Yener, Paixao
GOLLER: Dk. 12 Paixao (Altay), Dk. 81 Beykan Şimşek, Dk. 88 Galip Güzel (penaltıdan), Dk. 90 1 Magaye (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Dk. 39 Tavares, Dk. 45 Hüsamettin Yener, Dk. 63 Serkan Sözmen, Dk. 90 İbrahim Öztürk (Altay), Dk. 73 Numan Çürüksu, Dk. 86 Hasan Kılıç, Dk. 90 3 Caner Arıcı (Osmanlıspor)

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Osmanlıspor, evinde Altay'ı 3-1 mağlup etti.
Bu sonuçla puanını 59'a yükselten Osmanlıspor, son hafta öncesi play-off'a kalmayı garantiledi.
 

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