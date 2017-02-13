Osmanlıspor, Olympiakos deplasmanında

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,() - UEFA Avrupa Ligi 2'nci turunda Osmanlıspor, perşembe günü Olympiakos ile mücadele edecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 23'üncü sırada bulunan Olympiakos, 35'inci sırada bulunan temsilcimiz Osmanlıspor ile 32 bin 115 kişilik Karaiskakis Stadyumu'nda TSİ 21.00'de karşılaşacak. Bu maçın rövanşı ise 23 Şubat'ta Ankara'da oynanacak.

MORALLER BOZUK

Osmanlıspor'da son haftalarda Spor Toto Süper Lig'de alınan sonuçlar sebebiyle moraller bozuk. Ankara temsilcisi, ligde oynadığı son 4 maçta galibiyet elde edemeyince takımda yüzler gülmez oldu. Beşiktaş maçı ile başlayan mağlubiyet serisi Trabzon maçı ile devam eden Osmanlıspor'da şu anki hedef Olympiakos deplasmanından galip gelmek.

OSMANLISPOR ADI İLE İLK GOL NUMAN ÇÜRÜKSU'DAN

Ankaraspor adıyla 2004-05 sezonunda UEFA Intertoto Kupası'na katılan Osmanlıspor, yeni adıyla ilk kez Avrupa'da boy gösterecek. Avrupa'daki ilk golünü Ankaraspor adıyla Jaba'yla kaydeden ekipte, Osmanlıspor ile çıkılan ilk maçta ise gol Numan Çürüksu'dan geldi.

BAŞKENT EKİBİNDE 3 SAKAT

Yunanistan ekibi Olympiakos karşısında mücadele edecek Osmanlıspor'da 3 futbolcu sakat. Tiago Pinto ve Aminu Umar ve Tugay Kaçar'ın sakatlığı sebebiyle forma giyemeyeceği takımda cezalı bulunmuyor.

MAÇTAN 2 GÜN ÖNCE ATİNA'YA GİDECEK

UEFA Avrupa Ligi 2'nci turunda Olympiakos ile Perşembe karşılaşacak Osmanlıspor, iki gün önce Atina'ya gidecek. Yarın Türk Hava Yolları'nın (THY) saat 14.00'teki uçuşu ile Atina'ya gidecek olan Osmanlıspor, burada hazırlıklarını tamamlayacak.

ÇILGIN YUNAN TARAFTARLAR TAKIMLARIN KORKULU RÜYASI

Yunanistan ekibi Olympiakos'un maçlarını oynadığı 32 bin 115 kişilik Karaiskakis Stadyumu, çılgın taraftarları ile giden takımların korkulu rüyası konumunda.

Karaiskakis Stadyumu'nda en son Milli Takımın Yunanistan'ı 4-1 yendiği maç ile yaşanan temas, Yunan taraftarların tamamen aşırıya kaçıp kontrolsüz güç kullandıklarını konuk ekip taraftarları ile cadde ve sokaklarda kavga ettiklerini hatırlatıyor.

AKÇAY UEFA'DA MAĞLUBİYET GÖRMEDİ

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, 2013-2014 sezonunda Trabzonspor ile çıktığı Avrupa'da mağlubiyet yaşamadı.

UEFA Avrupa Ligi ön eleme, play off ve grup maçlarına Trabzonspor ile çıkan Mustafa Reşit Akçay, bordo-mavili takım ile 9 galibiyet, 3 beraberlik elde ederken, yenilgiyle tanışmadı.

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Osmanlıspor'un başında çıktığı 19 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı 15 galibiyet alırken 4'de beraberlik elde etti.