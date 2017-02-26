Osmanlıspor - Medipol Başakşehir maçının ardından

Osmanlıspor Teknik Direktörü Akçay: "Başı kesilecek antrenör ise antrenör, başı kesilecek futbolcu ise futbolcunun başı kesilir. Kimse yemek yediği tabağa tükürmemelidir"

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı: "Son 2 haftada kaybettiğimiz puanlar açısından buradan 3 puanla dönmek zihinsel olarak bizi daha iyi hissetirecek"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, "Başı kesilecek antrenör ise antrenör, başı kesilecek futbolcu ise futbolcunun başı kesilir. Kimse yemek yediği tabağa tükürmemelidir" ifadesini kullandı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldukları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akçay, şunları söyledi:

"Evimizde düğüm atmak istiyorduk. Sıkıntılı bir durum oluşturuyordu. Deplasmanda gayet iyiyiz ama iç sahada öyle değil. Gol yedikten sonraki süreçte rakiplerin kapanması ve bunu açmakta başarılı olamıyoruz. Olympiakos maçı sonrasında böyle bir şey beklenebilir miydi olabilir. 42 maç oynadık ancak en kötü konsantre olduğumuz maçtı. Bunların üzerinde durmamız gerekiyor. Yarın görüşeceğiz. Başı kesilecek antrenör ise antrenör, başı kesilecek futbolcu ise futbolcunun başı kesilir. Kimse yemek yediği tabağa kimse tükürmemelidir. 4 maçı iyi oynuyorsunuz ama bu maç öyle değil. Bu maçta dikkat ve konsantrasyonun sağlıklı yerine getirilmemesinden söz ediyorum. Bir yerlerde bir yanlışlık var. Önümüzdeki hedef 35 puandı, şu anda 30 puanımız var. Yarın bu konuda teknik heyetle ve yönetimle çalışacağız. İyi bir şey inşa etmeniz için arsayı çok iyi temizlemeniz gerekir. Benim için de geçerli, oyuncu için de

geçerli."

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ise, aldıkları 3 puanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Rakip futbolcuları ve kendi oyuncularımı tebrik ediyorum. Son 2 haftada kaybettiğimiz puanlar açısından buradan 3 puanla dönmek zihinsel olarak bizi daha iyi hissetirecek. Osmanlıspor, bu ligin öne doğru giden takımı. Tamamen geçiş takımı. Sabırla ikinci bölgede bekledik. Golü bulanın bekleyeceği bir maçtı. Arkasından pozisyonlar yakaladık. İkinci yarıda bizim de rakibin de pozisyonları vardı. Geçişlerde basit top kayıpları yaptık. 51 dakika top oyunda kalmış. Son 2 haftada kaybettiğimiz puanlar açısından buradan 3 puanla dönmek zihinsel olarak bizi daha iyi hissettirecek" ifadesini kullandı.

Avcı, UEFA Avrupa Ligi'ndeki başarısından dolayı Osmanlıspor Kulübü yöneticilerini, teknik heyetini ve futbolcularını tebrik ederek, "Çok önemli bir iş becerdiler" dedi.

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-Akçay ve Avcı'nın açıklamaları

(Haber-Kamera:Ercan ATA/ANKARA )