Osmanlıspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamladı

Ercan ATA - ANKARA / (fotoğraflı)

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın sahasında Medipol Başakşehir'le oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Batıkent Tesisleri'nde yapılan haftanın son antrenmanı 50 dakika sürdü. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda oynanan 5'e 2 top kapma çalışmasıyla son buldu. Antrenman bitiminde bazı oyuncular duran top organizasyonu yaptı. Haftanın son antrenmanına tedavisi devam eden Tugay Kacar katılmazken Aminu Umar takımdan ayrı koşu yaptıktan sonra fizyoterapist eşliğinde çalışmasını devam ettirdi.