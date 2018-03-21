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Osmanlıspor koordinasyon çalışması yaptı

ANKARA, () Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçın ardından yaptığı 4 günlük izni tamamladı ve bugün topbaşı yaptı. Batıkent Tesisleri'nde akşam saatlerinde yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Osmanlıspor haftanın...

Osmanlıspor koordinasyon çalışması yaptı

ANKARA, ()

Osmanlıspor, Kardemir Karabükspor ile oynadığı maçın ardından yaptığı 4 günlük izni tamamladı ve bugün topbaşı yaptı.
Batıkent Tesisleri'nde akşam saatlerinde yapılan antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Osmanlıspor haftanın ilk antrenmanına ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5'e 2 top kapma oyununa geçildi. Dayanıklılık koşusuyla devam eden antrenman, açma germe egzersizleriyle son buldu. 
Antrenmana milli takımlarda bulunan Serdar Gürler ve Sokol Cikalleshi katılmazken, tedavisine devam edilen Luiz Carlos takımdan ayrı koşu yaptı. 
Antrenman bitiminde ise antrenörlerden Erkan Buz'un 44'üncü, oyunculardan Andreas Maxsö'nün ise 24'üncü doğum günü kutlandı. Antrenman sahasına getirilen pastanın mumlarını üfleyen Buz ve Maxsö daha sonra kutlamaları kabul etti. 
Osmanlıspor yarın 14.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek. 

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