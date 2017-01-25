Osmanlıspor -Kırklarelispor: 3-0

Osmanlıspor, son 16 turuna yükseldi

Ercan ATA-Ankara-

Stat: Osmanlı

Hakemler: Bahattin Şimşek, Hüsnü Emre Çelimli, Kamil Çetin

Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Aykut Demir,Pinto, Mehmet Güven, Musa Çağıran (Dk. 60 Muhammed Bayır), Umar (Dk. 73 Maher),Regattin (Dk. 78 Sinan Kurt), Bifouma, Rusescu

Kırklarelispor: Meriç Bayram, Enis Çeliksu, Celal Aras, Saffet GururYazar, Ahmet Devret, Soner Birici, Muhammed Uğur Kalço (Dk. 46 Mustafa Soytaş),Barış Bakır (Dk. 78 Oğuzhan Erdoğan), Nazif Şener (Dk. 46 Davut Babur), ÖzkanToprak, Ahmet Baykal

Goller: Dk. 12 Regattin, Dk. 45 ve 65 Rusescu (Osmanlıspor)

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 6. ve son hafta maçında Osmanlıspor, Spor Toto 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u 3-0 yendi. Bu sonuçla puanını 12'ye çıkartan Osmanlıspor, son 16 turuna yükseldi. Başkent ekibi, yarın Gaziantepspor, Şanlıurfaspor'u yense dahi üçlü averaja göre yapılacak hesaplamada en kötü 2. olacak.