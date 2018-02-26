Osmanlıspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

ANKARA, ()

Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda Kasımşapa'ya konuk olacak Osmanlıspor, çalışmalara ara vermeden başladı.

Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan mor-sarılılar, teknik direktör İrfan Buz nezaretinde 1 saat 15 dakika çalıştı. Isınma koşusuyla haftanın ilk antrenmanına başlayan Başkent ekibi daha sonra koordinasyon çalışmasına geçti. 5'e 2 top kapma oyunu oynayan oyuncular antrenmanın ikinci bölümünde dayanıklılık, şut, orta ve gol organizasyonlarında bulundu.

Antrenmana tedavileri devam eden Serdar Gürler ve Avdija katılmazken; Antalyaspor maçında forma giyen oyuncular yenileme koşusu yaptıktan sonra salonda yenileme antrenmanı yaptı.