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Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor: 3-0

ANKARA () STAT: Osmanlı HAKEMLER: Caner Ak, Emin Yıldırım, Ali Can Alp OSMANLISPOR: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Lumanza, Hasan Kılıç (Dk. 70 Atakan Rıdvan Çankaya), Ayuk, Sinan Kurt (Dk....

Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor: 3-0

ANKARA ()

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Caner Ak, Emin Yıldırım, Ali Can Alp
OSMANLISPOR: Abdulaziz Demircan, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Muhammed Bayır, Lumanza, Hasan Kılıç (Dk. 70 Atakan Rıdvan Çankaya), Ayuk, Sinan Kurt (Dk. 46 Galip Güzel), Burhan Eşer (Dk. 79 Beykan Şimşek), Magaye
KARDEMİR KARABÜKSPOR: Furkan Kaçar, Arda Belen, Can Sıkılmaz, Berkay Yılmaz, Emre Eser (Dk. 90 Oğuz Eken), Cihan Aydın (Dk. 87 Toykan Topuz), Fatih Tultak, Arif Bostancı (Dk. 72 Berk Kervankıran), Hüseyin Topbaş, Ahmet Karadayı, Batuhan Kurt
GOLLER: Dk. 30 - Dk. 90+3 Magaye, Dk. 53 Ayuk (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Caner Arıcı (Osmanlıspor) - Arda Belen, Berkay Yılmaz, Arif Bostancı, Fatih Tultak (Kardemir Karabükspor)

Spor Toto 1'inci Lig'in 22'nci haftasında Osmanlıspor kendi sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-0 mağlup etti.

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