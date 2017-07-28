Osmanlıspor hazırlıklarını sürdürdü

ANKARA, ()



Yeni sezon hazırlıklarını Batıkent Tesisleri'nde sürdüren Osmanlıspor, dün Suudi Arabistan ekiplerinden Al Qadisiyah ile oynadığı hazırlık maçının ardından bugün yenileme antrenmanı yaptı.

Teknik direktör Bülent Uygun'un saha içerisinde futbolcularla yaptığı değerlendirme ve motivasyon içerikli konuşmasının ardından oyuncular, ısınma koşusu yaptı. Saha kenarına kurulu istasyonlarda hafif tempoda koordinasyon çalışmasına geçen oyuncular, 7'ye 2 top kapma oyunuyla antrenmanı tamamladı.

Tedavileri devam eden Engin Bekdemir ve Koray Altınay fizyoterapist gözetiminde çalışmalarını devam ettirdi. Antrenman bitiminde takımın iki golcüsü Raul Rusescu ve Thievy Bifouma kaleye geçerek takım arkadaşlarının şutlarını kurtarmaya çalıştı. Dışarı atılan şutlar ve oyuncuların kalede yaptığı kurtarışlar, keyifli anların yaşanmasına neden oldu.

HASAN KILIÇ'A SÜRPRİZ KUTLAMA

Osmanlıspor'un bu sezon Samsunspor'dan renklerine bağladığı Hasan Kılıç'a sürpriz kutlama yapıldı. 25 yaşına giren Kılıç, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını üfledikten sonra takımın genç oyuncularından Tugay Kacar'ın elinden pastasından yedi. Kılıç daha sonra teknik heyet, oyuncular ve personelin kutlamalarını kabul etti.