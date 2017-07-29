Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanığa tahliye...
Cumhuriyet gazetesi davasında 7 sanığa...
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını açıkladı
TFF, Fatih Terim'in görevden ayrıldığını...
Borsa İstanbul Endeksi yeni tarihi rekor düzeyden açıldı
Borsa İstanbul Endeksi tarihi rekor...
Pakistan’da ‘‘tecavüze tecavüz’’ cezası
Tecavüze, tecavüz cezası

Osmanlıspor, günü çift antrenmanla tamamladı

ANKARA, () Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, günü çift antrenmanla tamamladı. Günün ilk çalışmasında saha kenarına kurulu parkurlarda çabukluk ve kuvvet çalışması yaptı. Teknik direktör Bülent Uygun nezaretinde akşam...

Osmanlıspor, günü çift antrenmanla tamamladı

ANKARA, ()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, günü çift antrenmanla tamamladı.
Günün ilk çalışmasında saha kenarına kurulu parkurlarda çabukluk ve kuvvet çalışması yaptı. Teknik direktör Bülent Uygun nezaretinde akşam antrenmanında ise oyuncular, ısınma koşusuyla çalışmalara başladı. Topla koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra taktik çalışmasına geçildi. Taktik çalışmasında teknik direktör Bülent Uygun zaman zaman oyunu durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu. 1 saat 10 dakika süren antrenmana tedavileri devam eden Engin Bekdemir ve Koray Altınay katılmadı.
Yeni sezon hazırlıklarını Batıkent Tesisleri'nde sürdüren Başkent ekibi yarın Yenikent Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Levadiakos ile hazırlık maçı yapacak. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314