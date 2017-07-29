ANKARA, ()

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Osmanlıspor, günü çift antrenmanla tamamladı.

Günün ilk çalışmasında saha kenarına kurulu parkurlarda çabukluk ve kuvvet çalışması yaptı. Teknik direktör Bülent Uygun nezaretinde akşam antrenmanında ise oyuncular, ısınma koşusuyla çalışmalara başladı. Topla koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra taktik çalışmasına geçildi. Taktik çalışmasında teknik direktör Bülent Uygun zaman zaman oyunu durdurarak oyuncularına uyarılarda bulundu. 1 saat 10 dakika süren antrenmana tedavileri devam eden Engin Bekdemir ve Koray Altınay katılmadı.

Yeni sezon hazırlıklarını Batıkent Tesisleri'nde sürdüren Başkent ekibi yarın Yenikent Osmanlı Stadı'nda saat 19.00'da Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Levadiakos ile hazırlık maçı yapacak.