Osmanlıspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto Süper Lig'in 23. hafta maçında yarın deplasmanda Fenerbahçe'yle karşılaşacak Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulübün Batıkent Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman, yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Tam kadro yapılan antrenmana Mor-Sarılı oyuncular ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Dar alanda oynanan 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından saha kenarında yapılan sprint çalışmasıyla haftanın son antrenmanı, tamamlandı.

Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamlayan Başkent ekibi bugün havayoluyla İstanbul'a hareket edecek.

ANKARA / (fotoğraflı)