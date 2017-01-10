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Osmanlıspor'da Rusescu takımla çalıştı

 Osmanlıspor'un golcü oyuncusu Raul Rusescu, 3 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla birlikte çalışmalara başladı. Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Osmanlıspor, bir günlük iznin ardından...

Osmanlıspor'da Rusescu takımla çalıştı

 Osmanlıspor'un golcü oyuncusu Raul Rusescu, 3 haftalık tedavi sürecinin ardından takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Osmanlıspor, bir günlük iznin ardından bugün topbaşı yaptı. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki idman yoğun yağmur altında yapıldı

Çalışmalara 3 haftalık tedavi süreci tamamlanarak iyileşen takımın forvetlerinden Raul Rusescu da katıldı. Başkent ekibi günün tek çalışmasına ısınma koşusuyla başladı. Açma germe hareketleriyle devam eden antrenmanda daha sonra 8'e 3 top kapma oyununa geçildi. Antrenman yarı sahada oynanan çift kale maçla son buldu.

İzinli oldukları için kampa sonradan dahil olan Aminu Umar ve Aykut Demir antrenmanın ilk etabında takımla birlikte çalışırken sonraki bölümünde takımdan ayrı bireysel antrenman yaptı. Diğer yandan hafif adale ağrısı bulunan Tiago Pinto ise otelin fitness salonunda fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Osmanlıspor, yarın sabah 11:00 ve akşam 18:30'da yapacağı antrenmanlarla kamp çalışmalarını sürdürecek.

ANTALYA / (fotoğraflı)

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