Osmanlıspor'da Olympiakos maçı hazırlıkları başladı

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile 16 Şubat Perşembe günü deplasmanda mücadele edecek olan Osmanlıspor, hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman 1,5 saat sürdü. Çalışmalara tedavileri devam eden Aminu Umar ve Tugay Kacar katılmazken; iyileşme sürecine giren Engin Bekdemir ve Tiago Pinto ise bugünki çalışmada takım içerisindeki yerlerini aldı.

Isınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmana Mor-Sarılı ekip, isabetli pas organizasyonuyla devam etti. Daha sonra tam sahada taktiğe yönelik çift kale maç yapan Başkent ekibi antrenmanı sonlandırdı. Maç esnasında Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay zaman zaman oyunu durdurarak oyuncularına müdahale etti ve çeşitli taktiklerde bulundu.

Ankara'daki son antrenmanını sabah saatlerinde basına kapalı olarak yapacak Mor-Sarılı ekip öğlen saatlerinde havayoluyla Yunanistan'a geçecek.

ANKARA / (fotoğraflı)