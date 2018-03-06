Osmanlıspor'da Bursaspor maçı hazırlıkları devam ediyor

ANKARA,()



Bursaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenmanla sürdüren Osmanlıspor'da iyileşme sürecine giren takım kaptanı Numan Çürüksu takımla birlikte çalıştı.

Süper Lig'in 22'nci haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor maçında sakatlanarak oyunun ikinci yarısına devam edemeyen Numan Çürüksu, iki haftalık tedavi sürecinin ardından bugün takımla çalışmalara başladı.

Tedavileri devam eden Özer Hurmacı, Avdija Vrsajevic, Luiz Carlos antrenmana katılmazken, Serdar Gürler ise takımdan ayrı fizyoterapist gözetiminde çalışmalarını devam ettirdi.

Teknik direktör İrfan Buz nezaretinde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma koşusuyla antrenmana başlayan Mor-Sarılı oyuncular, ısınmaya yönelik topla koordinasyon ve pas çalışması yaptı. Daha sonra taktik çalışmasına geçen Başkent ekibi, yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.

Antrenman bitiminde ise 23 yaşına giren Aminu Umar’ın doğum günü kutlandı. Genç oyuncu kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını üfledikten sonra teknik direktör İrfan Buz’un elinden pasta yedi.

(FOTOĞRAFLI)