Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha edilme anı 
Afrin'de el yapımı patlayıcının imha...
Basın Ekspres'te çamur kazası
Basın Ekspres'te çamur kazası
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...

Osmanlıspor, çabukluk ve taktik çalıştı

 ANKARA,() Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla devam etti.  1 saat 40 dakika süren antrenmana A Milli Takımı kadrosunda yer...

Osmanlıspor, çabukluk ve taktik çalıştı

 ANKARA,()

Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Atiker Konyaspor'u ağırlayacak olan Osmanlıspor, bu maçın hazırlıklarına bugün yaptığı tek antrenmanla devam etti. 
1 saat 40 dakika süren antrenmana A Milli Takımı kadrosunda yer alan Serdar Gürler, Arnavutluk Milli Takımı kadrosunda bulunan Sokol Cikalleshi katılmazken, Mehmet Batdal, Özer Hurmacı ve Lawal tedbir amaçlı antrenmanda yer almadı. Diğer yandan tedavisine devam edilen Carlos takımdan ayrı koşu yaptı.
Teknik direktör İrfan Buz nezaretindeki antrenmana, Mor-Sarılılar, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. 5'e 2 top kapma oyununa geçen Başkent ekibi daha sonra gruplar halinde çabukluk çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde taktik ağırlıklı organizasyonda bulunan oyuncular yarı sahada oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
Osmanlıspor, yarın (Pazar) 11:00 ve akşam 18:00'de yapacağı antrenmanlarla Konyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314