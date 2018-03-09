Osmanlıspor, Bursaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

ANKARA,()



Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Bursaspor'u ağırlayacak olan Osmanlıspor bu maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Osmanlıspor, Bursaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman yaklaşık olarak 1 saat sürdü. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, Koordinasyon çalışması,5'e 2 top kapma oyunu ile devam eti. Çalışma saha kenarında yapılan sprint ve duran top organizasyonlarıyla son buldu.

Başkent ekibinde tedavileri devam eden Lawal, Avdija, Özer ve Carlos antrenmana katılmadı.

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