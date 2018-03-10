Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Osmanlıspor - Bursaspor maçının ardından

Ercan ATA / ANKARA, () Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Osmanlıspor kendi sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısına katıldı. Osmanlıspor Teknik Direktörü...

Osmanlıspor - Bursaspor maçının ardından

Ercan ATA / ANKARA, ()

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Osmanlıspor kendi sahasında Bursaspor'u 2-1 yendi. Mücadelenin ardından iki takım teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısına katıldı.
Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz, "3 puan almak zorundaydık. Her hafta çetin bir mücadele var. Bizim için son haftalarda oyun anlamında aslında kötü değildik ama skor alamıyorduk. Bugün de bizim için bu çok önemliydi. Çok farklı kazanabilirdik. Bursaspor'un belirli oyuncularını kilitledik sonra kendi oyunumuzu sergiledik ve pozisyonlara girdik. Takımımı kutluyorum. Bursaspor benim için çok farklı ve değeri olan bir kulüp. Bizim için çok önemli bir 3 puandı" dedi.
LE GUEN: "BUNU KABULLENMEK ÇOK ZOR"
Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen ise şöyle konuştu:
"Teknik direktör olarak tabii ki çok zor bunu kabullenmek. Özellikle geçen hafta öylesine güzel bir performans sergilemiş, güzel bir galibiyet almışken. Onun üstüne hemen bir hafta sonrasında bu şekilde bir savunma ortaya koymak ve bugün yediğimiz golleri yemek gerçekten bir teknik direktör için kabullenilmesi imkansız olan şeyler. Eğer yüksek seviyede oynamak istiyorsanız bu golleri yiyemezsiniz. Yüksek seviyede oynadığımız oldu. Bunu ligin ilk yarısında göstermiştik. İki gol yedikten sonra maça dönmek istedik ama organizasyonumuzu kaybettik. Böyle iki golle yenilmek bizim adımıza gerçekten çok yazık."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İrfan Buz'un açıklamaları
- Le Guen'in açıklamaları

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314