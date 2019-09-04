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Osmanlıspor Bolu'da kampa girdi
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen Başkent ekibi çalışmalarını Bolu’ya taşıdı. TFF 1'inci Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Bolu’da kampa girdi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen mor-sarılılar,...
SPOR 04.09.2019, 08:24
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen Başkent ekibi çalışmalarını Bolu’ya taşıdı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Bolu’da kampa girdi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen mor-sarılılar, 6 gün çalışmaları Bolu’da sürdürdükten sonra hazırlık maçı oynayıp Ankara’ya dönecek ve Bursaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
Başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde 1 saat 10 dakika çalıştı. Bolu Koru Otel’in sahasında yapılan antrenmana, oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde pas ve dayanıklılık ağırlıklı çalışma yapan mor sarılılar, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Osmanlıspor, Bolu’da kampa girdi. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı fırsat bilen mor-sarılılar, 6 gün çalışmaları Bolu’da sürdürdükten sonra hazırlık maçı oynayıp Ankara’ya dönecek ve Bursaspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.
Başkent ekibi, teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde 1 saat 10 dakika çalıştı. Bolu Koru Otel’in sahasında yapılan antrenmana, oyuncular ısınma koşusuyla başladı. Koordinasyon çalışmasıyla devam eden antrenmanda daha sonra 5’e 2 top kapma oyununa geçildi. Antrenmanın ikinci bölümünde pas ve dayanıklılık ağırlıklı çalışma yapan mor sarılılar, dar alanda oynanan çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı.
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