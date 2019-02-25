Osmanlıspor ara vermedi

ANKARA,() -

Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında önceki gün Abalı Denizlispor'u mağlup ederek liderlik koltuğunu devralan Başkent ekibi Osmanlıspor, çalışmalara ara vermeden devam etti. Teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde kulübün Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenmanda Abalı Denizlispor maçında forma giyen oyuncular yenileme antrenmanı yaptı. Diğer oyuncular ise ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. 5'e 2 top kapma oyununa geçen mor-sarılılar daha sonra dar alanda 1'e 1 çalışma yaptı. Antrenman dar alanda oynanan çift kale maçla son buldu.

(FOTOĞRAFLI)

