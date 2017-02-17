Osmanlıspor ara vermeden çalışmalara başladı

UEFA Avrupa Ligi'nde dün Olympiakos ile oynadığı karşılaşmadan beraberlikle ayrılan Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Adanaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Olympiakos maçında forma giyen oyuncular günü izinli geçirdi. Maçta kısa süreli forma giyen ve forma şansı bulamayan oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla antrenmana başladı. Daha sonra tek kaleden kurulu dar alanda pas ve maç yapan Mor-Sarılı ekip, şut çalışmasıyla antrenmanı tamamladı. Antrenmana tedavileri devam eden Aminu Umar, Tugay Kacar ve soğuk algınlığı bulunan Muhammed Bayır katılmadı.

Osmanlıspor yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak akşam saatlerinde havayoluyla Adana'ya hareket edecek.

ANKARA /