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Osmanlıspor Ankara'ya döndü

 Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı kampla tamamlayan Osmanlıspor, Ankara'ya döndü. Devre arası kamp çalışmaları için geçtiğimiz hafta Antalya Belek'e giden Başkent ekibi, 8 günlük çalışmalarını...

Osmanlıspor Ankara'ya döndü

 Sezonun ikinci yarısının hazırlıklarını Antalya Belek'te yaptığı kampla tamamlayan Osmanlıspor, Ankara'ya döndü.

Devre arası kamp çalışmaları için geçtiğimiz hafta Antalya Belek'e giden Başkent ekibi, 8 günlük çalışmalarını sonlandırdı. Antalya'daki son antrenmanına çıkan Mor-Sarılı ekip, akşam saatlerinde havayoluyla Ankara'ya döndü. Antalya kampının son antrenmanına tecrübeli teknik adam Mustafa Reşit Akçay yönetiminde çıkan Başkent ekibi ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladığı antrenmanı, 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam ettirdi. 20 dakika tam sahada çift kale maç yapan Mor-Sarılı ekip, antrenmanı sonlandırdı. 1 saat 20 dakika süren antrenmana hafif adale ağrısı bulunan Tiago Pinto katılmadı.

Osmanlıspor, yarın 14:30'da Ankara Batıkent Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla ligin 17. haftasında sahasında Beşiktaş'la oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.

ANKARA / (fotoğraflı)

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