Osmanlıspor - Akhisar Belediyespor maçının ardından

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Akhisar Belediyespor karşısında alınan 4-0'lık yenilgi sonrası basın toplantısında konuştu.

Hamzaoğlu, "Tabii 4-0'dan sonra konuşmak kolay değil ama maça başlarken doğru bir şekilde başladık. Taktiksel anlamda Akhisar'ın hem hücum yönlerini kapatıp hem de topa sahip olarak hücum yaptık. Pozisyonlar da bulduk ama duran bir toptan gol yedik" dedi.

Sezon sonu yaklaştığı için takımının "biraz kırılgan" bir yapısının olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, oyuncularının ellerinden geleni yaptığını ifade etti. Hamzaoğlu ayrıca, Akhisar Belediyespor'u galibiyetlerinden dolayı tebrik etti.

Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk ise, "Özellikle top bize geçtiğinde daha iyi çıkışlar yapabilirdik. Savunma olarak çok büyük sıkıntılar yaşamadık ama oyun kurmada ve ikinci, üçüncü bölgede zaman zaman sıkıntı yaşadık. Bizim için oyunu değiştiren attığımız gol oldu. Gol sonrası özellikle ikinci devre başından 4-0 olana kadar oyuna hükmettik. Doğru çıkışlar yaparak özellikle savunmadan hücuma geçişleri çok iyi yaptık. Kaliteli ayaklar, kaliteli oyuncular özellikle hücumda etkin oyuncularımızın görevlerini fazlasıyla yerine getirmesi bize farklı bir galibiyet getirdi" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Açıklamalar

ANKARA /