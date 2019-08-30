Osmanlıspor - Adanaspor: 2-2
ANKARA () STAT: Osmanlı HAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Ali Tuna OSMANLISPOR: Mele, Ali Eren İyican, Ali Ülgen (Dk. 85 Oğuz Yıldırım), Mehmet Yiğit, Blagocevic, Ayuk, Barış Zeren (Dk. 84 Doğukan Efe), Atakan Rıdvan Çankaya,...
ANKARA ()
STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Onur Özütoprak, Mehmet Yıldırım, Ali Tuna
OSMANLISPOR: Mele, Ali Eren İyican, Ali Ülgen (Dk. 85 Oğuz Yıldırım), Mehmet Yiğit, Blagocevic, Ayuk, Barış Zeren (Dk. 84 Doğukan Efe), Atakan Rıdvan Çankaya, Beykan Şimşek, Okan Deniz, Mertan Caner Öztürk (Dk. 69 Todorovic)
ADANASPOR: Kracic, Özkan Taştemur, Serdar Bingöl, Renan Diniz, Veli Kızılkaya, Serhat Tunç, Hakan Barış, Ahmet Dereli (Dk. 79 Abdulkadir Özdemir), Arabidze (Dk. 46 Bagayoko), Gleison (Dk. 46 Enes Yasin Akyol), Eze
GOLLER: Dk. 20 Beykan Şimşek, Dk. 74 Okan Deniz (Osmanlıspor) - Dk. 55 Hakan Barış, Dk. 77 (P) Eze (Adanaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 45 Özkan Taştemur (Adanaspor)
SARI KARTLAR: Mehmet Yiğit, Ali Eren İyican, Ali Ülgen, Barış Zeren, Atakan Rıdvan Çankaya (Osmanlıspor) - Ahmet Dereli, Serhat Tunç, Eze (Adanaspor)
TFF Birinci Lig'de 3'üncü haftanın açılış maçında Osmanlıspor ile Adanaspor 2-2 berabere kaldı.
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Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
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