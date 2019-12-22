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Osmanlıspor: 1 - İstanbulspor: 1

ANKARA / STAT: Osmanlı HAKEMLER: Caner Ak, Seyfettin Ünal, Furkan Ürün OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen (Dk. 68 Okan Deniz), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Halil İbrahim Esen, Barış Zeren (Dk. 37 Tamer...

SPOR 22.12.2019, 16:18
Osmanlıspor: 1 - İstanbulspor: 1

ANKARA /

STAT: Osmanlı
HAKEMLER: Caner Ak, Seyfettin Ünal, Furkan Ürün
OSMANLISPOR: Ahmet Eyüp Türkaslan, Ali Ülgen (Dk. 68 Okan Deniz), Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Halil İbrahim Esen, Barış Zeren (Dk. 37 Tamer Aşık), Todorovic, Beykan Şimşek (Dk. 46 Erdem Çetinkaya), Ayuk, Mertan Caner Öztürk
İSTANBULSPOR: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Etoga, Ali Aytemur, Duhan Aksu, Eslem Öztürk, Onur Ergün, Cajic, Muhammed Enes Durmuş (Dk. 74 Oğuzhan Akgün), Ali Dere (Dk. 87 Zafer Şensoy), Diouf
GOLLER: Dk. 10 Ali Dere (İstanbulspor), Dk. 77 Todorovic (Osmanlıspor)
SARI KARTLAR: Dk. 27 Mertan Caner Öztürk, Dk. 31 Ali Ülgen, Dk. 79 Ali Eren İyican (Osmanlıspor), Dk. 35 Duhan Aksu, Dk. 87 Ali Aytemur (İstanbulspor)

TFF 1'inci Lig'in 16'ncı hafta mücadelesinde Osmanlıspor, evinde İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı.

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