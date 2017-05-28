Osmanlıspor: 1 - Çaykur Rizespor: 2

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor, deplasmanda Osmanlıspor'u 2-1 yenerek ligde kalma umutlarını son haftaya taşıdı.
Stat: Osmanlı
Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Prochazka, Muhammed Bayır (Dk. 86 Szukala), Carlos, Nidaye, Maher, Rusescu (Dk. 55 Delarge), Bifouma (Dk. 55 Engin Bekdemir), Webo
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink (Dk. 71 Oğulcan Çağlayan), Atiyah (Dk. 46 Orhan Ovacıklı), Oboabona, Dhurgham İsmail (Dk. 77 Janster), Saadane, Süleyman Koç, Oğuz Han Aynaoğlu, Petrucci, Edomwonyi, Kweuke
Goller: Dk. 7 Maher (Osmanlıspor), Dk. 41 Petrucci, Dk. 52 Kweuke (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Petrucci, Dk. 43 Oboabona, Dk. 71 Fink, Dk. 78 Saadane (Çaykur Rizespor), Dk. 62 Prochazka, Dk. 77 Karcemarskas, Dk. 90+3 Maher (Osmanlıspor)
ANKARA / (FOTOĞRAFLI)